Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры

После заседания коллегии Генеральной прокуратуры России президент Владимир Путин попросил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева зайти к нему. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дмитрий Анатольевич, зайдите ко мне, пожалуйста», — обратился Путин, покидая трибуну заседания.

В этот момент Медведев находился в первом ряду зала, где проходило мероприятие.

В ходе своего выступления на заседании Путин отметил, что соблюдение законов должностными лицами граждане России считают ключевым условием справедливости и сплоченности общества. Также он заявил о необходимости решительно бороться с экстремизмом в стране. Президент Российской Федерации поручил Генеральной прокуратуре РФ проследить за эффективной тратой средств на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Он отметил, что нужно ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса.

Ранее Путин рассказал, как связаны защита бизнеса и экономический суверенитет.