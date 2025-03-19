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Путин заявил о необходимости уменьшить административные барьеры для развития бизнеса

Путин: нужно ликвидировать административные барьеры, мешающие бизнесу
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Нужно ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, трансляция ведется на канале Кремля на Rutube.

«Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику»‎, — сказал президент РФ.

При этом, необходимо заботиться о защите прав потребителя, подчеркнул российский лидер. По его словам, это две стороны одной медали.

До этого Путин заявил, что отечественному бизнесу удалось научиться работать в условиях западных рестрикций. Кроме того, российский бизнес адаптировался к рестрикциям и наладил альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами, подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что сами инициаторы потеряли счет санкциям, однако министерство финансов РФ их посчитало: введено 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Глава государства добавил, что западные санкции «подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике».

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

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