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Путин поручил следить за тратой бюджетных средств на гособоронзаказ

Путин поручил ГП следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проследить за эффективной тратой средств на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что нужно эффективно бороться с коррупцией, уделять особое внимание тому, как расходуются бюджетные средства, в том числе направленные на реализацию масштабных государственных и региональных программ развития. Российский лидер выразил уверенность в том, что прокурорский корпус осознает весь уровень своей ответственности, значимость стоящих перед ним задач и приложит максимум усилий для их эффективного выполнения.

Также глава РФ поручил Генеральной прокуратуре страны содействовать поддержанию воинской дисциплины в армии.

5 марта Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ заявил о необходимости пресекать хищения бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа и национальных проектов.

Ранее Путин поручил кабмину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана.

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