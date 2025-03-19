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Путин призвал дать отпор экстремизму

Путин потребовал решительно бороться с экстремизмом в РФ
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решительно бороться с экстремизмом в стране. Его слова передает РИА Новости.

В среду, 19 марта, глава государства принимает участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Принципиально и решительно нужно бороться с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране, с публичными призывами к терроризму», — сказал российский лидер, выступая на мероприятии.

27 февраля Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. В ходе встречи президент назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

По его словам, соответствующая деятельность направлена на разобщение граждан и стравливание между собой представителей разных национальностей. На этом фоне глава государства призвал бороться с экстремизмом и пресекать любые попытки организовать такие атаки.

25 февраля министерство внутренних дел РФ сообщило, что в прошлом году в стране привлекли к ответственности около 4,5 тыс. человек за демонстрацию экстремистской символики. В том числе речь идет о нацистской атрибутике.

Ранее Росфинмониторинг за раз внес в перечень террористов и экстремистов более 170 организаций.

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