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Путин рассказал, что россияне считают залогом справедливости

Путин: в РФ считают соблюдение закона должностными лицами залогом справедливости
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Михаил Метцель/РИА Новости

Соблюдение законов должностными лицами граждане России считают ключевым условием справедливости и сплоченности общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что надзор за исполнением законодательства всеми субъектами — от граждан до организаций — остается главной задачей ведомства. Особое внимание, по его словам, должно уделяться контролю за действиями чиновников.

«В этом наши люди видят залог справедливости, а это, в свою очередь, обеспечивает сплоченность российского общества», — сказал Путин.

В ходе своего выступления Путин заявил о необходимости решительно бороться с экстремизмом в стране. Президент Российской Федерации поручил Генеральной прокуратуре РФ проследить за эффективной тратой средств на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Он отметил, что нужно ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса.

Ранее Путин потребовал повысить уровень антитеррористической защиты.

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