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Путин рассказал, как связаны защита бизнеса и экономический суверенитет

Путин: защита бизнеса — важнейший вопрос для экономического суверенитета РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Защита прав предпринимателей — это важнейший вопрос для развития России и укрепления экономического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, трансляция ведется на канале Кремля на Rutube.

«Это важнейший вопрос для нашего развития, для укрепления экономического суверенитета, для повышения доходов миллионов граждан, занятых в промышленности, в малом и среднем бизнесе»‎, — сказал глава РФ.

По его словам, ответственные задачи связаны с защитой прав предпринимателей.

Также на заседании российский лидер призвал надзорные органы ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики и бизнеса. При этом, необходимо заботиться о защите прав потребителя, подчеркнул российский лидер. По его словам, это две стороны одной медали.

До этого Путин заявил, что отечественному бизнесу удалось научиться работать в условиях западных рестрикций. Кроме того, российский бизнес адаптировался к рестрикциям и наладил альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

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