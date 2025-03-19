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Уиткофф заявил о важности отношений России и Соединенных Штатов для Вашингтона

Уиткофф: отношения России и США критически важны для Вашингтона
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Global Look Press

Отношения России и Соединенных Штатов критически важны для Вашингтона. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток», — сказал спецпосланник американского президента.

Кроме того, он выразил мнение, что на пользу всему миру пошло бы соглашение двух государств о сокращении ядерных арсеналов. Для США, по словам Уиткоффа, это бы означало перераспределение военного бюджета на более важные вещи, чем вооруженные конфликты.

До этого спецпосланник американского лидера сказал, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был ориентирован на результат, их встреча, скорее всего, состоится.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта. Его результатом стало согласие России на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По всем другим вопросам переговоры продолжатся.

В частности, РФ ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, а киевские власти могут принять его в штыки.

Ранее Уиткофф уточнил условия прекращения огня на Украине.

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