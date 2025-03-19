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Спецпосланник Трампа уточнил детали прекращения огня на Украине

Уиткофф: договоренности о прекращении огня включают удары по инфраструктуре
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Global Look Press

В проекте соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной предусматривается запрет на удары по всей критической инфраструктуре. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

Уиткофф подчеркнул, что ограничения распространяются не только на энергетические объекты, но и на прочую инфраструктуру, в рамках планируемого 30-дневного перемирия.

«Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом», — подчеркнул дипломат.

До этого Уиткофф объявил о запланированных на 23 марта в Джидде переговорах, посвященных деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Накануне американский лидер заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский намерены завершить боевые действия.

Ранее Путин в беседе с Трампом призвал устранить первопричины кризиса на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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