В Совфеде предсказали реакцию Киева на требование РФ прекратить мобилизацию

Требование России прекратить принудительную мобилизацию на Украине может быть поддержано США, однако Киев может принять его в штыки. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия-24».

«Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться», — заявил Карасин.

Сенатор предположил, что в ближайшие дни в Евросоюзе будут активно обсуждать эту тему. Он отметил, что сейчас мяч на их стороне, и надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны.

18 марта состоялся разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Одним из условий временного перемирия Путин назвал остановку принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Закон об ужесточении мобилизации вступил в силу на Украине 18 мая 2024 года. Внесенные в реестр военнообязанные не могут выезжать из страны, использовать свои денежные средства, управлять автомобилями, осуществлять сделки с недвижимостью, оформлять документы, в частности, загранпаспорт. Возможность демобилизации, которую так ждали украинские военные и их семьи, этим законом не предусмотрена.

Ранее Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по всем вопросам.