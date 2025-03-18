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В Белом доме рассказали, с чего начнется движение к миру на Украине

Белый дом: движение к миру начнется с прекращения ударов по инфраструктуре
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Mark Schiefelbein/AP

Движение к миру на Украине должно начаться с прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, а также с начала переговоров о реализации соглашения по перемирию в Черном море. Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на странице в соцсети Х.

«Лидеры договорились, что движение к миру начнется с соглашения о прекращении огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров о реализации перемирия в Черном море, полном прекращении огня и установлении постоянного мира», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что переговоры по этим вопросам начнутся «немедленно на Ближнем Востоке».

Недавно завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.

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