В США заявили, что разговор Путина с Трампом был ориентирован на результат

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был ориентирован на результат, их встреча, скорее всего, состоится. Об этом заявил посланник главы Белого дома по Украине Стивен Уиткофф, передает РИА Новости.

«Их встреча, скорее всего, состоится», — сказал он, комментируя переговоры Путина и Трампа.

По словам Уиткоффа, встреча двух лидеров можется состояться в Саудовской Аравии.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта. Его результатом стало согласие России на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По всем другим вопросам переговоры продолжатся.

В частности, РФ ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, а киевские власти могут принять его в штыки.

Ранее Уиткофф уточнил условия прекращения огня на Украине.