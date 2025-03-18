Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по всем вопросам

Кремль: Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по итогам разговора

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по итогам телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», — говорится в сообщении.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и продолжался почти полтора часа. Лидеры обсудили обмен гражданами России и США, ситуацию на Украине, ближневосточное урегулирование и двусторонние экономические отношения.

Ранее Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине.