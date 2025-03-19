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Трамп поручил Госдепу, Пентагону и ЦРУ сотрудничать с Россией

Уиткофф: Трамп поручил своей администрации подключиться к контактам с РФ
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ, подключиться к контактам с РФ. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV.

«Трамп поручил членам своей администрации, включая руководство ЦРУ, Пентагона, Госдепа и других ведомств подключиться к работе с Москвой», — сказал Уиткофф.

По его словам, все вовлечены в этот процесс. В США ожидают, что позитивные результаты этих контактов будут совсем скоро.

18 марта состоялся телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой беседы лидеры двух стран договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

Также Путин и Трамп договорились о создании американских и российских экспертных групп для урегулирования украинского конфликта.

Одним из важных результатов этого разговора стало согласие России на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины во время 30-дневного перемирия. Отмечается, что речь идет о двустороннем соглашении, то есть от ударов должна отказаться не только Москва, но и Киев. По всем другим вопросам, в том числе снятию антироссийских санкций и территориальным уступкам, переговоры продолжатся.

Ранее в Индии дали оценку разговору Путина и Трампа.

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