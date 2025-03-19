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В Индии дали оценку разговору Путина и Трампа

The Week: разговор Путина и Трампа стал шагом к деэскалации
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал важным шагом на пути к деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщило индийское издание The Week.

«Трамп, который на своей странице в социальной сети Truth Social назвал беседу «очень хорошей и продуктивной», выразил оптимизм по поводу дальнейшего прогресса на пути к полному прекращению огня и прекращению войны», — говорится в публикации.

В издании подчеркнули, что Белый дом остался удовлетворен итогами переговоров Путина и Трампа. Лидеры двух стран в ходе 90-минутной беседы договорились о том, что Россия начнет с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре. Как пишет The Week, также планируются переговоры по поводу прекращения огня в Черном море, а затем полной остановки огня и достижения постоянного мира.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. В Кремле по итогам этой беседы рассказали, что президенты РФ и США обсудили в том числе развитие дальнейшего сотрудничества стран. Оба лидера выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений с целью обеспечения стабильности и безопасности в мире.

Также Путин и Трамп договорились создать экспертные группы для урегулирования украинского конфликта. Речь идет об американских и российских группах.

По итогам телефонного разговора с Путиным глава Белого дома заявил о заинтересованности президента России завершить вооруженный конфликт на Украине. Он отметил, что такую же цель преследует и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее Путин в беседе с Трампом призвал устранить первопричины кризиса на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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