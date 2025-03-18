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Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине

Кремль: Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о том, что для достижения украинского урегулирования будут созданы экспертные группы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что речь идет об американской и российской группах.

Также Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и отдал соответствующие распоряжения военным.

Кроме того, Путин сообщил американскому лидеру, что в среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле «175 на 175».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс ранее заявил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело».

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.

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