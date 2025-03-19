Во Франции высказались о переговорах Путина и Трампа по Украине

Любые дискуссии о прекращении огня на Украине являются полезными. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Франции, комментируя телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС.

«Франция поддерживает усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира на Украине», — сказал представитель МИД Франции.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 18 марта. Его результатом стало согласие России на отказ от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По всем другим вопросам переговоры продолжатся.

В частности, РФ ждет решения по поводу приостановки принудительной мобилизации на Украине во время 30-дневного перемирия. В Совете Федерации отметили, что США может поддержать это требование, а киевские власти могут принять его в штыки.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Уиткофф уточнил условия прекращения огня на Украине.