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Путин в беседе с Трампом призвал устранить первопричины кризиса на Украине

Путин: в рамках урегулирования конфликта нужно устранить первопричины кризиса
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Александр Казаков/РИА Новости

Необходимо устранить первопричины кризиса в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин подтвердил приверженность России мирному разрешению украинского конфликта и выразил готовность совместно с американской стороной тщательно проработать возможные пути урегулирования.

По словам российского лидера, урегулирование не только должно носить «комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», но и «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса», а также «законные интересы России в области безопасности».

Также глава государства заявил, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации украинского конфликта должно стать полное прекращение помощи Киеву, в частности предоставление разведывательных данных Вооруженным силам Украины.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Путин дал команду военным не бить по энергоинфраструктуре Украины 30 дней.

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