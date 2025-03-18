В Кремле подвели итоги разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в Кремле.

«В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития сотрудничества в экономике», — говорится в сообщении.

Обе стороны выразили заинтересованность в нормализации двусторонних отношений с целью обеспечения стабильности и безопасности в мире.

Во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

Ранее сообщалось, что Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине.