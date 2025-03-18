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Трамп заявил о заинтересованности Путина и Зеленского в окончании конфликта

Трамп: Путин и Зеленский хотят завершить конфликт на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят завершить вооруженный конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, боевые действия уносят жизни «тысяч солдат».

«И президент Путин, и президент Зеленский хотели бы положить этому конец», — подчеркнул Трамп.

Он выразил готовность работать с лидерами двух стран над тем, чтобы добиться полного прекращения огня и окончания конфликта. Глава Белого дома отметил, что этот процесс уже запущен, и выразил надежду, что его удастся довести до конца.

В свою очередь, Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. При этом он заявил, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации украинского конфликта должно стать полное прекращение помощи Киеву, в частности предоставление разведывательных данных ВСУ.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее Путин в беседе с Трампом призвал устранить первопричины кризиса на Украине.

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