Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались осуществить прорыв в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным канала, ВСУ попытались прорваться в тыл российских войск со стороны госграницы. Параллельно сообщалось о попытках прорыва в Краснояружском районе Белгородской области — в направлении Демидовки и около поселка Прилесье.

«Действиями подразделений прикрытия государственной границы северян, огнем артиллерии и применением БПЛА все атаки отражены», — неофициально сообщили в группе войск «Север».

18 марта президент России Владимир Путин гарантировал жизнь окруженным в Курской области бойцам ВСУ при их сдаче в плен.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.