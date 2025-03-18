Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области

Алаудинов: почти вся Курская область освобождена от ВСУ

Почти вся территория Курской области освобождена. Об этом заявил в интервью ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — сказал он.

По его словам, в результате успешного наступления Вооруженным силам РФ удалось разом взять под контроль почти все оккупированные населенные пункты и уничтожить большое количество сил и техники противника.

18 марта российский боец с позывным «Спиридон» рассказал, что оставшиеся в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть регион под видом мирных жителей. Из-за этого российские военнослужащие вынуждены проверять у гражданских документы.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от украинских военных, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.