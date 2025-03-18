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В Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области

Депутат Рады Гончаренко: Сырский пока останется на посту главкома ВСУ
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сохранит свой пост, несмотря на провал в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, информация была проверена у стопроцентного источника. Он подчеркнул, что на данный момент кадровые изменения не планируются.

Информацию о возможной отставке Сырского распространил сам Гончаренко во вторник, 18 марта. По словам депутата, в качестве замены на пост главкома рассматривали генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, который на данный момент занимает пост замминистра обороны Украины.

До этого сообщалось, что Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, которого Россия считает причастным к преступлениям украинских военных в Курской области. Позже украинское издание «Страна.ua» писало, что отставка генерал-майора никак не связана с прорывом России под Курском.

В сентябре генерал Красильников, причастный к совершению преступлений в Курской области, появился в базе розыска министерства внутренних дел РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского военачальника и заочно арестовал его.

Ранее в Британии заявили, что неудача ВСУ в Курской области может стать для них дорогой ошибкой.

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