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Путин гарантировал жизнь окруженным в Курской области бойцам ВСУ при их сдаче в плен

Путин пообещал Трампу гарантировать жизнь окруженным бойцам ВСУ при сдаче в плен
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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженным в Курской области, при сдаче в плен гарантируется достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение», — отмечается в сообщении.

18 марта Трамп заявил, что «смог убедить» РФ не предпринимать активных действий против ВСУ в Курской области. По словам американского лидера, он намерен обсудить «очень тяжелую ситуацию» и судьбу украинских солдат во время своего разговора с российским коллегой во вторник, 18 марта.

14 марта Путин заявил, комментируя призыв Трампа «пощадить украинских военных», что окруженная группировка ВСУ в Курской области должна сдаться в плен.

За время операции в Курской области ВСУ, по данным Минобороны РФ, потеряли более 67 тыс. военных. В Кремле тем временем заявили, что предложение сложить оружие в обмен на сохранение жизней для украинской группировки пока действует, но вскоре срок истечет. Киев на него пока не реагирует — украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что операция в курском приграничье «продолжается так, как нужно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев объяснил бойцам ВСУ, как нужно действовать, чтобы сохранить свои жизни.

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