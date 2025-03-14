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В Белом доме уточнили слова Трампа о разговоре с Путиным

Белый дом: с Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф
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Susan Walsh/AP

С президентом России Владимиром Путиным разговаривал не лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, а его спецпредставитель Стивен Уиткофф. Об этом заявила пресс-секретарь белого дома Кэролайн Левитт, уточнив заявление Трампа о переговорах с Путиным, передает ТАСС.

«Нет, не говорил. С Путиным говорил в Москве Стив Уиткофф», — заявила Ливитт на брифинге.

Президент США ранее опубликовал сообщение о переговорах с российским коллегой, которые прошли в четверг, 13 марта.

11 марта в городе Джидда прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. 13 марта президент России не исключил, что может обсудить с американским коллегой идею перемирия.

Путин также заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Ранее Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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