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Путин заявил о согласии России на перемирие с Украиной

Путин заявил, что РФ согласна с предложением о 30-дневном перемирии на Украине

РФ согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру», — отметил Путин.

Также Путин озвучил ряд вопросов, которые возникают при условии введения режима прекращения огня. В частности, непонятно, что делать с участком украинского вклинения в Курской области. Кроме того, президент обратил внимание на то, что в случае 30-дневного перемирия остаются пока непонятными вопросы контроля и верификации территорий.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил опасения в вопросе 30-дневного перемирия с Украиной. Он заявил, что это может быть временной передышкой для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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