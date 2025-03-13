Путин допустил обсуждение идеи перемирия на Украине с Трампом

Российский президент Владимир Путин не исключил, что может обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом идею перемирия на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Он отметил, что России необходимо на этот счет провести переговоры с американскими партнерами.
«Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать», — сказал глава государства на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По его словам, Москва поддерживает саму по себе идею закончить конфликт на Украине мирными средствами.
Помимо этого, Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов.
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.
Ранее в Госдуме раскрыли, какие условия Россия выдвинет США по перемирию на Украине.