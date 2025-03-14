Трамп заявил, что провел переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, 13 марта. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал состоявшиеся переговоры «хорошими и продуктивными».. По его словам, есть «очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится».

11 марта в городе Джидда прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. 13 марта президент России не исключил, что может обсудить с американским коллегой идею перемирия.

Путин также заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Ранее Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине.