Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

Трамп после разговора с Путиным: есть очень хороший шанс, что война закончится

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг, выразив мнение о хороших шансах на урегулирование конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

«У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу», — написал Трамп.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел встречу со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом вечером 13 марта. По его словам, американский спецпредставитель предоставил российской стороне дополнительные сведения. В свою очередь, Путин через Уиткоффа передал для Трампа «информацию и дополнительные сигналы».

13 марта самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково. Утром 14 марта ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Уиткофф уже покинул российскую столицу. Незадолго до отлета Уиткофф посетил здание американского посольства в Москве, в котором провел около часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Уиткофф приезжал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Ранее Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.