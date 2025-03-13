Самолет спецпосланника США сел во Внуково

Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Россией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Позже стало известно, что Стивен Уиткофф планирует прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией.