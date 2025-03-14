Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул американское посольство в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве. Об этом пишут «Известия».

Уиткофф провел в здании посольства примерно 60 минут, говорится в публикации.

13 марта самолет Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф приезжает в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Кроме того, помощник российского лидера отметил, что спецпосланник американского президента не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

До этого в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон собирался передать эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее была названа причина отстранения Келлога от переговоров по Украине.