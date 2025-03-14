В Кремле рассказали о встрече Путина со спецпредставителем Трампа

Президент РФ Владимир Путин провел встречу со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом вечером 13 марта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Уиткофф вчера был здесь, поздно вечером он был принят Путиным», — отметил Песков.

По его словам, американский спецпредставитель предоставил российской стороне дополнительные сведения. В свою очередь, Путин через Уиткоффа передал для Трампа «информацию и дополнительные сигналы», добавил Песков.

13 марта самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково. Утром 14 марта ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Уиткофф уже покинул российскую столицу. Незадолго до отлета Уиткофф посетил здание американского посольства в Москве, в котором провел около часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Уиткофф приезжал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Ранее Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.