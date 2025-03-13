Путин и Уиткофф могут встретиться

Ушаков не исключил встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключает встречу спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

На уточняющий вопрос журналиста о том, планируется ли у спецпосланника США встреча самого высокого ранга, помощник Путина ответил, что это не исключено.

До этого Ушаков сказал, что Уиткофф приезжает в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США. Кроме того, помощник российского лидера отметил, что Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона и Москвы.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 (мск) пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в США не подтвердили возможную встречу спецпосланника Трампа с Путиным в Москве.