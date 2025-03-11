В США не подтвердили возможную встречу спецпосланника Трампа с Путиным в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе, однако встреча с российским лидером Владимиром Путиным пока не подтверждена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

До этого портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Уиткофф 13 марта может прилететь в Москву для переговоров с Путиным. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата посещения РФ спецпредставителем США пока не определена.

Уиткофф стал первым из высших чиновников новой администрации Трампа, который приехал в Москву для налаживания диалога между Соединенными Штатами и Россией. Тогда визит увенчался обменом заключенными между Москвой и Вашингтоном, а также началом переговорного процесса в Эр-Рияде. Позже Уиткофф заявил, что во время визита в Москву провел длительный разговор с Путиным.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.