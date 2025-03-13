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В Кремле заявили, что США определили посредника на переговорах с Россией

Ушаков сообщил, что Уиткофф не будет посредником в переговорах США и России
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не будет посредником в переговорах Вашингтона и Москвы. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«США определили посредника в переговорах с РФ. Это не Стив Уиткофф», — сказал он.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 (мск) пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в США не подтвердили возможную встречу спецпосланника Трампа с Путиным в Москве.

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