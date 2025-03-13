Стала известна дата инаугурации избранного президента Абхазии Гунбы

Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента, передает ТАСС.

«Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится 2 апреля в Сухуме», — говорится в сообщении.

В марте президент России Владимир Путин провел переговоры с новым главой Абхазии в Москве. Гунба на встрече подчеркнул, что РФ и Абхазию связывают общая история и «экономические узы». Он подчеркнул, что Россия является главным союзником республики.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба. Первый по итогам второго тура выборов набрал 54 954 голосов избирателей.

Ранее Гунба высказался об отношениях Абхазии и РФ.