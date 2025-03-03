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В ЦИК Абхазии подвели итоги выборов президента

ЦИК: избранный президент Абхазии Гунба набрал почти 55 тысяч голосов на выборах
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Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Избранный президент страны Бадра Гунба по итогам второго тура выборов главы государства набрал 54 954 голосов избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, передает ТАСС.

«Центральная избирательная комиссия решила: избранным президентом Республики Абхазия считать Гунбу Бадру Зурабовича», — говорится в сообщении.

Вице-президентом страны избран Беслан Бигвава.

Оппонент Гунбы — Адгур Ардзинба — получил 41 708 голосов.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Ранее врио премьера Абхазии Бганба заявил, что подал в отставку.

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