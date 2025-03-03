В ЦИК Абхазии подвели итоги выборов президента

ЦИК: избранный президент Абхазии Гунба набрал почти 55 тысяч голосов на выборах

Избранный президент страны Бадра Гунба по итогам второго тура выборов главы государства набрал 54 954 голосов избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, передает ТАСС.

«Центральная избирательная комиссия решила: избранным президентом Республики Абхазия считать Гунбу Бадру Зурабовича», — говорится в сообщении.

Вице-президентом страны избран Беслан Бигвава.

Оппонент Гунбы — Адгур Ардзинба — получил 41 708 голосов.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Ранее врио премьера Абхазии Бганба заявил, что подал в отставку.