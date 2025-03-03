В ЦИК Абхазии подвели итоги выборов президента

Избранный президент страны Бадра Гунба по итогам второго тура выборов главы государства набрал 54 954 голосов избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, передает ТАСС.
«Центральная избирательная комиссия решила: избранным президентом Республики Абхазия считать Гунбу Бадру Зурабовича», — говорится в сообщении.
Вице-президентом страны избран Беслан Бигвава.
Оппонент Гунбы — Адгур Ардзинба — получил 41 708 голосов.
15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.
1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба.
Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.
Ранее врио премьера Абхазии Бганба заявил, что подал в отставку.