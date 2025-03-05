Путин поздравил нового президента Абхазии с победой

Президент России Владимир Путин поздравил нового лидера Абхазии Бадру Гунбу с победой на выборах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи в Москве, стенограмму публикует сайт Кремля.

«Бадра Зурабович, рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах. 54 с лишним — 54,7% — набрали при явке 70%. Хороший результат, я вас поздравляю», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что осведомлен о ходе избирательной кампании, особенно «об эмоциональности кампании». Путин подчеркнул, что главное — явка граждан, которые высказали свои пожелания и предпочтения.

Также российский лидер напомнил об особом характере взаимодействий между Россией и Абхазией и анонсировал работу над двусторонними отношениями.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек. Затем, 1 марта, состоялся второй тур, в котором участвовали уже двое кандидатов — Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Первый по итогам второго тура выборов набрал 54 954 голосов избирателей.

3 марта Гунба заявил, что одним из главных направлений его работы станет наращивание взаимодействия с Россией.

Ранее Путин пообещал помочь с поставками электричества в Абхазию.