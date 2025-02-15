Президентские выборы начались в Абхазии, избирательные участки открыты для голосования граждан. Об этом сообщает »Sputnik.Абхазия».

На президентский пост претендуют пять политиков: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в РФ Олег Барциц, бывший директор контрольной палаты республики Роберт Аршба, кандидат от оппозиционных сил Адгур Ардзинба, а также глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Вместе с президентом республики будет избран и вице-президент, с каждым претендентом на пост главы Абхазии баллотируется и кандидат на эту должность.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявлял, что Россия остается ближайшим и надежным союзником Абхазии, но от того, пройдут ли выборы президента республики легитимно, зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений двух стран.

В ноябре прошлого года в Абхазии прошли протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее отсутствие российских наблюдателей на выборах в Абхазии назвали вызывающим недоумение.