Новый президент Абхазии назвал РФ главным стратегическим союзником

Россия является главным союзником Абхазии, заявил избранный президент республики Бадра Гунба на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

«В рамках своей предвыборной кампании, в рамках своей государственной деятельности я всегда обращал [внимание на] приоритеты. Конечно, безусловно, это сотрудничество с главным нашим стратегическим союзником», — сказал абхазский лидер.

По его словам, Россию и Абхазию связывают общая история и «экономические узы». Политик также напомнил, что в этом году Сухум и Москва вместе отмечают 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба. Первый по итогам второго тура выборов набрал 54 954 голосов избирателей.

3 марта Гунба заявил, что одним из главных направлений его работы станет наращивание взаимодействия с Россией. Путин в свою очередь поздравил политика по случаю его избрания президентом Абхазии.

Ранее в Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией.