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Джорджеску не смог оспорить запрет на участие в выборах президента Румынии

Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию Джорджеску о недопуске к выборам

Конституционный суд (КС) Румынии отклонил апелляцию Кэлина Джорджеску, который хотел оспорить свой недопуск к президентским выборам. Об этом сообщается на сайте госоргана.

Отмечается, что теперь победитель отмененного первого тура выборов не сможет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Румынии в мае 2025 года.

9 марта румынское Центральное избирательное бюро отклонило кандидатуру Джорджеску на предстоящих президентских выборах.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест политика. По данным агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя страны и незаконном финансировании избирательной компании.

Румынские СМИ часто называют Джеорджеску пророссийским деятелем. Политик победил в первом туре президентских выборов, однако Конституционный суд Румынии аннулировал эти результаты якобы из-за «российского влияния». Сам Джеорджеску назвал эту ситуацию государственным переворотом, заявив, что судебная система его страны утратила независимость и подчинена политическим приказам.

Ранее в Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии.

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