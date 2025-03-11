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В Кремле прокомментировали недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии

Песков назвал недопуск Джеорджеску к выборам в Румынии попранием норм демократии
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск кандидата Кэлина Джеорджеску к повторным президентским выборам в Румынии попранием всех норм демократии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пока не слышали осуждения этого от всех европейских институтов», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

По словам представителя Кремля, любые выборы в Румынии, проведенные без участия Джорджеску, будут считаться нелегитимными. Песков также опроверг любые утверждения о связи Джорджеску с Москвой.

9 марта румынское Центральное избирательное бюро отклонило кандидатуру Джорджеску на предстоящих президентских выборах.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест политика. Согласно информации агентства Mediafax, его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка, а также в незаконном финансировании выборной кампании.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

Ранее Маск раскритиковал отказ в участии Джорджеску в выборах.

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