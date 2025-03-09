В Румынии отказали Джорджеску в участии в президентских выборах

Румынское Центральное избирательное бюро отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на свои источники.

«Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах», — говорится в сообщении.

Решение было принято большинством голосов: десять членов бюро высказались против регистрации его кандидатуры, четверо — за.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест Кэлина Джорджеску. Согласно информации агентства Mediafax, его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка, а также в незаконном финансировании выборной кампании.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее, конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

Ранее Джорджеску показал похожий на нацистское приветствие жест.