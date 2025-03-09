Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Румынии отказали Джорджеску в участии в президентских выборах

Digi24: ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента
close
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Румынское Центральное избирательное бюро отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на свои источники.

«Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах», — говорится в сообщении.

Решение было принято большинством голосов: десять членов бюро высказались против регистрации его кандидатуры, четверо — за.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест Кэлина Джорджеску. Согласно информации агентства Mediafax, его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка, а также в незаконном финансировании выборной кампании.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее, конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

Ранее Джорджеску показал похожий на нацистское приветствие жест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами