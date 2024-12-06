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Независимый кандидат в президенты Румынии назвал отмену итогов выборов госпереворотом

Джеорджеску: отмена результатов голосования представляет собой госпреворот

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Depositphotos

Победивший в первом туре голосования независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что отмена итогов волеизъявления граждан страны является государственным переворотом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последнее решение Конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот», — заявил Джеорджеску в видеообращении.

По его словам, судебная система Румынии утратила свою независимость и подчинена политическим приказам, при этом «демократия не подлежит торгу» и власти должны уважать любые результаты голосования.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Этого не случится из-за того, что 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Основанием для такого решения стали рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

Ранее президент Румынии объяснил, почему в стране отменили итоги выборов.

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