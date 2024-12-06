В Румынии заново проведут выборы президента

Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Об этом сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на официальные источники.

Уточняется, что данное решение означает перезапуск всего процесса президентских выборов с начала.

Судьи Конституционного суда аннулировали итоги первого тура голосования после срочного совещания 6 декабря для консультаций. По данным Digi 24, инстанция получила большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В них приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Румынии должен пройти второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

Однако глава ЦИК Румынии Тони Греблэ заявил, что первый тур президентских выборов в стране может быть повторно проведен 15 декабря, если Конституционный суд отменит результаты прошедшего голосования.

Ранее Путин пошутил про выборы президента Румынии.