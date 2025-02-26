В Румынии выдали ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом сообщает команда политика по коммуникациям в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее данным, автомобиль кандидата остановили прямо на дороге. По данным Stirile Pro TV, Джорджеску обвиняется «в причастности к организации с фашистским характером», а также в фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании. Политика отправили на допрос в генеральную прокуратуру.

Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Джорджеску победил в первом туре выборов, однако результаты отменили якобы из-за «российского влияния». Президент Румынии Клаус Йоханнис заяви, что предвыборная кампания независимого кандидата Джорджеску получала поддержку со стороны иностранного государства. Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.

Накануне ареста политик назвал президента Украины Владимира Зеленского «полудиктатором», который ставит свои собственные интересы выше национальных интересов.

До этого Джорджеску обвинил власти страны в подрыве демократии. Он пообещал, что в случае победы на выборах в стране будет запрещена деятельность общественных организаций, финансируемых фондом американского финансиста Джорджа Сороса.

Ранее в Москве задержали экс-замминистра транспорта.