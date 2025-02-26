В Румынии подозревают кандидата в президенты в незаконном финансировании кампании

Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом сообщает агентство Mediafax со ссылкой на источники.

Джорджеску доставили в прокуратуру Румынии на допрос. Его подозревают в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании.

В конце ноября прошлого года в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони. Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.