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В МИД РФ рассказали о роли ОБСЕ в урегулировании украинского вопроса

Лавров: планов участия ОБСЕ в украинском урегулировании нет
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Планов участия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в украинском урегулировании на данный момент нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

11 марта Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу урегулирование украинского конфликта. Также глава внешнеполитического ведомства РФ во время встречи заявил, что все цели и принципы организации в настоящее время грубо нарушаются. Он отметил, что Москва рассчитывает на опыт Синирлиоглу в улучшении ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 марта, отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе имеет большие проблемы.

Визит генсека ОБСЕ совпал с массированной атакой украинских беспилотников на московский регион. Синирлиоглу отвезли в Видное в Московской области и показали последствия атаки беспилотников ВСУ на жилой дом.

Ранее в России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ.

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