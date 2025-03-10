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В России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ

Сергеев: ОБСЕ игнорирует данные о нарушениях прав человека со стороны Киева
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Алексей Витвицкий

Российская сторона регулярно отправляет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) информацию о нарушениях гуманитарного права со стороны Украины, однако руководство организации игнорирует ее по политическим причинам. Об этом заявил глава гуманитарной группы постоянного представительства РФ при ОБСЕ Игорь Сергеев, передает РИА Новости.

По его словам, ОБСЕ не является специализированной платформой для подобных вопросов, однако данные проблемы входят в сферу деятельности организации. Сергеев подчеркнул, что данные о нарушениях прав человека регулярно собираются послом по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.

«К сожалению, вопиющие нарушения международного гуманитарного права со стороны формирования киевского режима и иностранных наемников продолжают игнорироваться руководством ОБСЕ по политическим причинам», — заявил глава гуманитарной группы.

До этого Мирошник заявил, что делегация России в ОБСЕ инициирует обсуждение преступлений ВСУ в Курской области. По его словам, в обсуждении данного вопроса примут участие те люди, которые прожили полгода под украинской оккупацией на Курском направлении, а также в донецких городах Селидово и Часов Яр.

Ранее Бастрыкин высказался о преступлениях ВСУ в Курской области.

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