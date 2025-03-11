Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ урегулирование украинского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу обсуждался украинский конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, он подробно обсудил с генеральным секретарем организации пути урегулирования украинского конфликта.

Также Лавров во время встречи заявил, что все цели и принципы организации в настоящее время грубо нарушаются. Он отметил, что Москва рассчитывает на опыт Синирлиоглу в улучшении ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 марта, отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе имеет большие проблемы.

Визит генсека ОБСЕ совпал с массированной атакой украинских беспилотников на московский регион. Синирлиоглу отвезли в Видное в Московской области и показали последствия атаки беспилотников ВСУ на жилой дом.

Ранее в России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ.