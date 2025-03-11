Лавров на встрече с генсеком ОБСЕ посетовал на грубое нарушение всех принципов организации

Лавров заявил, что все принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал в Москве переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи Лавров заявил, что все цели и принципы организации в настоящее время грубо нарушаются. Он отметил, что Россия рассчитывает на опыт Синирлиоглу в улучшении ситуации.

Визит генсека ОБСЕ совпал с массированной атакой украинских беспилотников на московский регион. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Феридуна Синирлиоглу отвезли на место падения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве. По ее словам, «по несчастливому стечению обстоятельств» Синирлиоглу попал в Москву тогда, когда ее атаковали дроны ВСУ.

В ночь на 11 марта ряд российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Министерство обороны РФ сообщило, что всего средства противовоздушной обороны сбили 337 дронов. При этом 91 летательный аппарат был уничтожен в небе над Московской областью.

Ранее в России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ.